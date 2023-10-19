Армянские спецслужбы заинтересовались экс-«президентом» сепаратистов
Служба национальной безопасности Армении планирует допросить Самвела Шахраманяна, сообщает газета «Жоховурд».
«По полученной нами информации, в ближайшее время наступит очередь (допроса) Самвела Шахраманяна, к которому у органа предварительного следствия также есть серьезные вопросы», – написала газета и заявила, что СНБ проводит допросы и других «чиновников» бывшего режима сепаратистов.
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