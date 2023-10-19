Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:52

Развивая огромный геополитический прорыв Кремля, с визитом в Северной Корее побывал министр иностранных дел Сергей Лавров. Пока его Путин как лев бьется с «китайским драконом» в Пекине, стремясь продать тому еще немного России, глава российской дипломатии всячески «расширял и углублял» позиции Кремля еще на одном важном для Москвы направлении – северокорейском.

И, судя по всему, делал это весьма успешно и эффективно, а по-иному российская дипломатия и не работает, ведь после часовой встречи с самим Ким Чен Ыном Сергей Лавров заявил, что теперь отношения Россия – Северная Корея «вышли на качественно новый, стратегический уровень». Иначе ведь и нельзя, у нас сегодня каждый шаг Кремля на внешнеполитической арене – он либо «стратегический», либо и того круче – «исторический». Правда, в чем смысл этого «стратегического уровня» Сергей Лавров не пояснил, что открывает как минимум два варианта толкования его заявления. Первый заключается в том, что Кремль принял решение залечь с Пхеньяном в одном окопе, который, по всей видимости, правильнее все же назвать оврагом. Или, еще точнее, канавой. То есть, настойчиво и методично пытается протолкнуться в то, что коллективный Запад не без оснований называет «осью зла». Зачем ему это нужно – не знает никто. Весь мир совершенно не в курсе истинных масштабов военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, и потому остается только гадать, действительно ли поставки из КНДР помогут Кремлю на украинском фронте – или же это просто блеф и имитация, ставшая своего рода визитной карточкой дипломатии Москвы в последние годы.

То есть, получается, что смысл «качественно новой стратегии» на самом деле прост – это вынужденное следствие провальной «спецоперации», и как только она завершится, необходимость в объятиях Кремля с Пхеньяном сама собою отпадет. Но – пусть блеф и имитация, но одного Москве не избежать. Оказавшись с КНДР в одной канаве, Кремлю волей-неволей придется принимать правила игры своего партнера и всячески стимулировать его лояльность. Что сегодня может быть достигнуто двумя способами: во-первых, поставки Путиным военных технологий Киму в обмен на боеприпасы. А, во-вторых, резкое охлаждение, возможно, что до «точки полного замерзания», отношений с Южной Кореей, до недавнего времени - одного из немногих технологических доноров России и поставщиков ей сложной бытовой техники. И это «второе» уже происходит. Будучи в Пхеньяне Сергей Лавров обвинил Южную Корею «в нагнетании напряженности» на полуострове. В ответ министр объединения Южной Кореи Ким Ён Хо заявил, что «если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи».