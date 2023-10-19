Проводятся тренировки с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023".

Как сообщили в Минобороны, авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий.

Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника и малые боты.