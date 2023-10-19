Стало известно, почему премьер Словакии не любит Украину

Отказ словацкого премьер-министра Роберта Фицо от военной поддержки Украины связан с личным унижением от Юлии Тимошенко в 2009 году, когда она занимала пост премьер-министра Украины, пишет Politico.

В январе 2009-го спор между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа привел к тому, что поставки прекратились. Одним из получателей топлива, следовавшего через Украину, была Словакия. Отключение газа нарушило работу заводов, убытки достигали $100 млн ежедневно.

Премьером Словакии тогда был Фицо, он «в отчаянии» связался с Тимошенко и российским президентом Владимиром Путиным, чтобы решить проблему. Фицо во главе словацкой делегации прибыл в Киев на переговоры.

Как пишет Politico, «украинцы заставили их подождать, потом подождать еще», спустя три часа делегатов пригласили на встречу с участием представителей СМИ, чего не ожидал Фицо и остальные словацкие чиновники. Тимошенко затем на протяжении 20 минут выступала перед журналистами с критикой премьера за то, «что тот встал на сторону Москвы в газовом споре».