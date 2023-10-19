Мустафаев: Армения может стать важным партнером Азербайджана

Армения может стать важным партнером Азербайджана и Грузии в проекте Среднего коридора. Это может произойти после подписания мирного договора между Баку и Ереваном, заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Он также подчеркнул, что результатом проекта станет не только эффективная транспортировка грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой, но и активизация внутрирегионального сотрудничества по всему маршруту проекта. «Успешная реализация проекта Среднего коридора придаст импульс сотрудничеству между странами Южного Кавказа», - подытожил Мустафаев.