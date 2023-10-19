В центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, участниками которой стали до 100 000 человек, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, протестующие принесли с собой палестинские флаги, они требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля.

Как сообщили в лондонской полиции, количество преступлений, совершенных в городе на почве антисемитизма, выросло в октябре в 13 раз в годовом выражении. При этом число преступлений, совершенных против мусульман, выросло более чем в два раза.

Также в полиции пояснили, что большая часть демонстрации прошла с соблюдением местных законов, однако были зафиксированы отдельные случаи противоправного поведения.