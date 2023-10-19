Орбан: Украина никого не защищает

«Мужественно и спокойно, даже если это имеет свою цену, все равно необходимо сказать, что мы никогда не будем ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. И мы считаем недопустимым, чтобы это кого-то затронуло.

Мы не принимаем аргумент украинца, который звучит так, что он сейчас жертвует собой ради нас. Это неверно! Украинцы не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной.

Венгрия помогает Киеву не потому, что это в ее интересах, а потому, что это простое цивилизованное поведение, если оно не противоречит интересам Венгрии», - сказал Орбан.