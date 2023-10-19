Байден заговорил о новом миропорядке

Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне, заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке» на смену тому, который держался последние 50 лет.

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый - новый мировой порядок в некотором смысле», - сказал Байден.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть: «Мы находимся в переломном моменте истории, и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий».