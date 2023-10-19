Сегодня были сыграны еще два матча 10-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Сабах» наконец-то прервал свою безвыигрышную серию, состоявшую из восьми официальных матчей и длившуюся с 10 августа. Подопечные Мурада Мусаева на своей «Банк Республика Арене» обыграли «Сумгаит» - 3:1.

Уже на 9-й минуте Иса Сулиман вывел гостей вперед. «Сабах» смог сравнять счет лишь на 54-й минуте. Отличился Джон Ирасабаль. А столь долгожданную победу бакинцам принес гол Намика Алескерова, который на 81-й минуте в сложной ситуации смог опередить вратаря и отправить его в ворота. Ну а третий мяч на 6-й добавленной минуте забил Давит Волков.