«Сабах» одержал первую победу за 72 дня А «Товуз» неприступен для лидеров; ВИДЕО
Сегодня были сыграны еще два матча 10-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Сабах» наконец-то прервал свою безвыигрышную серию, состоявшую из восьми официальных матчей и длившуюся с 10 августа. Подопечные Мурада Мусаева на своей «Банк Республика Арене» обыграли «Сумгаит» - 3:1.
Уже на 9-й минуте Иса Сулиман вывел гостей вперед. «Сабах» смог сравнять счет лишь на 54-й минуте. Отличился Джон Ирасабаль. А столь долгожданную победу бакинцам принес гол Намика Алескерова, который на 81-й минуте в сложной ситуации смог опередить вратаря и отправить его в ворота. Ну а третий мяч на 6-й добавленной минуте забил Давит Волков.
Примечательно, что 25 октября «Сумгаит» и «Сабах» сыграют вновь. Это будет отложенный матч 2-го тура, который пройдет в Сумгаите.
Лидер чемпионата «Зиря» не смог обыграть «Кяпяз» - 0:0. Гянджинцы домашний матч проводили в Товузе из-за непригодности арены в родном городе. Интересно, что в пятницу в Товузе не смогла выиграть команда Гурбана Гурбанова («Карабах» сыграл с «Туран-Товузом» вничью 2:2), а в субботу не удалось победить подопечным Рашада Садыхова.
Тем не менее, «Зиря» вернула себе 1-е место в турнирной таблице, опережая «Карабах» благодаря победе в очном матче.
Напомним, вчера также «Нефтчи» обыграл «Сабаил» со счетом 4:2. Тур завершится завтра матчем «Габала» - «Араз-Нахчыван».
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 20 очков (10 матчей)
2. «Карабах» - 20 (10)
3. «Сабаил» - 17 (10)
4. «Нефтчи» - 15 (10)
5. «Араз-Нахчыван» - 14 (9)
6. «Туран-Товуз» - 12 (10)
7. «Сумгаит» - 11 (9)
8. «Сабах» - 10 (9)
9. «Габала» - 7 (9)
10. «Кяпяз» - 6 (10).