Сборная Азербайджана продолжает успешное выступление на чемпионате Европы по спортивной акробатике в болгарской Варне.

Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали два золота и одно серебро. В финале многоборья среди смешанных пар Агасиф Рагимов и Разия Сеидли с результатом 28,580 балла заняли 1-е место.

На высшую ступень пьедестала почета также поднялась наша мужская пара Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев, опередившая в многоборье всех соперников с результатом 28,130 балла.

Также сегодня в юниорских соревнованиях наша группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анаиты Башири заняла 2-е место в многоборье.

Перед заключительным днем соревнований у Азербайджана 4 золота и 2 серебра. Ранее Аббасов и Рафиев победили в финале балансового упражнения, а Рагимов и Сеидли - в финале темпового. Серебро было в активе Зейниевой, Рашидовой и Башири, удостоившихся медали в темповом упражнении.