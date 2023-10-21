Байден: Успех Украины и Израиля жизненно важен для США

Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США, заявил американский президент Джо Байден.

"Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности", - написал Байден в сети Х.

По его словам, "история научила нас, что, когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений".