Азербайджан рассказал в ООН об этнических чистках

Международное сообщество не смогло предотвратить агрессию против Азербайджана и азербайджанского народа, преступления этнической чистки и жестокости, заявил постпред Азербайджана при ООН Тофик Мусаев на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Мир через диалог: вклад региональных, субрегиональных и двусторонних механизмов в предотвращение и мирное разрешение споров».

«Посреднические усилия, предпринятые в рамках ОБСЕ с целью содействия разрешению конфликта, не дали результатов», - подчеркнул Мусаев.

По его словам, опыт Азербайджана, связанный с почти 30-летней оккупацией его суверенных территорий соседней Арменией, что считается грубым нарушением Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, «является иллюстрацией и напоминанием о необходимости сделать гораздо больше на региональном и международном уровнях для борьбы с неправильным толкованием международного права и для защиты суверенитета и территориальной целостности государств».

«В этот критический момент мы ожидаем, что мировое сообщество побудит Армению строго соблюдать свои международные обязательства, прекратить и воздерживаться от дезинформации и добросовестно участвовать в усилиях по построению мира и стабильности в регионе», - сказал постпред.