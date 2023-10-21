США культурно объяснили Ливану, что не надо воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Он предостерег ливанскую сторону от эскалации на границе с Израилем.
“Ливанскому народу будет нанесен большой ущерб, если Ливан будет втянут в войну, инициированную ХАМАС”, - сказал Блинкен.
По словам главы Госдепа, ливанская армия и силы внутренней безопасности единственные, кто могут гарантировать безопасность страны и ее территориальную целостность.