Уволенный за оскорбление Захаровой пропагандист оскорбил Медведева ВИДЕО
Политолог Евгений Сатановский, уволенный с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление официального представителя МИД России Марии Захаровой, на сей раз нелицеприятно высказался о зампреде Совбеза России Дмитрии Медведеве.
«Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя… У меня отдельная тема того, чего я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Вот значит из этих кадров он какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на своё место и поставит. Медведев был пример…», - сказал Сатановский.
October 21, 2023