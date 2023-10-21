Израиль увеличит количество ударов по Газе

Израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий», - сказал он на вечернем брифинге.

«Мы хотим сказать жителям северной части сектора Газа: для спасения ваших жизней эвакуируйтесь на юг сектора. Вам нужно эвакуироваться на юг сектора Газа. Гуманитарная помощь заходит только на юг сектора Газа, мы хотим убедиться, что вода, лекарства и продукты поступают только в тот гуманитарный район, который мы назначили, это все находится к югу от реки Газа и города Газы», - добавил представитель армии.