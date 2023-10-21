Израиль пообещал войти в Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала войти в Сектор Газы и начать операцию по уничтожению боевиков ХАМАС. Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

"Мы зайдем в сектор Газа. Мы приступим к выполнению оперативной и профессиональной задачи по уничтожению оперативников и инфраструктуры ХАМАС", - сказал он.

Ха-Леви заявил, что когда ЦАХАЛ войдет в Газу, они будут "учитывать события, произошедшие 7 октября", когда ХАМАС напал на Израиль.

"Все возможности ЦАХАЛа будут с вами во время этого маневра. Будьте смелыми, с таким мышлением, будьте очень решительны и придавайте своим солдатам уверенность", - отметил начальник штаба.