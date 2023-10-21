Лидер «серых волков» требует войны с Израилем

Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, входящей в коалицию с правящей Партией справедливости и развития, заявил, что Турция должна вмешаться, если Израиль не прекратит операцию в Газе в течение 24 часов.

"От имени Партии националистического движения мы делаем следующее заявление: если в течение 24 часов с сегодняшнего дня не будет достигнуто перемирие и атаки не прекратятся, то я открыто объявляю нашему народу, что Турция должна немедленно вмешаться и выполнить всё, что требуется с исторической, гуманной и религиозной точки зрения. Миссия защиты Газы - наследие от наших предков", - написал Бахчели в соцсети Х.