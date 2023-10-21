Чеченский спортсмен просит Кадырова отпустить его в Палестину ВИДЕО
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев поддержал Палестину после своей победы над нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом.
Поединок Чимаева и Усмана состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.
После победы Чимаев на чеченском языке попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова отпустить его воевать в Палестину: «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину» - сказал Хамзаев.
October 21, 2023