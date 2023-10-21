Леонид Швец, автор haqqin.az 02:35

В последние дни Кремль сияет, как начищенный самовар: еще бы, у Первопрестольной столько поводов для радости. Поездка в Пекин на Третий международный форум «Один пояс, один путь» позволила российскому президенту почувствовать себя важным человеком для внешнего мира: столько пожатых рук, и даже сам товарищ Си ласково улыбался. Но ничто не сравнится с упоением, которое принесла резня в Израиле.

Столько можно въедливых фраз произнести в адрес Америки и ее «союзничков», столько приветливых жестов в адрес заклятых и потенциальных врагов Израиля и той же Америки! Одна из самых популярных тем в публичных обсуждениях: уйдет ли окончательно общественное внимание от войны в Украине и потеряет ли Украина возможность получать западную помощь в связи с тем, что полыхнуло на Ближнем Востоке. Ведь если потеряет – бинго! – Россия ее сожрет с потрохами. Как тут не радоваться Владимиру Путину? Джо Байден в своем обращении к американскому народу популярно объяснил, что инициатору большой войны в Европе радоваться рано. Президент США не развел, а, наоборот, свел воедино две войны: «ХАМАС и Путин – это разные угрозы, но есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить демократию. ХАМАС поставил себе целью уничтожить государство Израиль и уничтожить еврейский народ... В то же время Путин считает, что Украина никогда не имела право на существование как суверенное государство и не имеет это право сейчас. Буквально две недели назад он заявил, что если Соединенные Штаты и их союзники прекратят помощь Украине, то Украине останется одна неделя на существование». Американский президент буквально ответил на эти слова Путина: «Мы хотим, чтобы Израиль и Украина одержали победу в этой борьбе. Террористы должны заплатить высокую цену. Если диктаторы не платят за свои преступления, то это приводит к еще большим разрушениям». Прекращать помощь нельзя, поскольку «агрессоры почувствуют, что у них развязаны руки», и это приведет к еще большим разрушениям и жертвам, конфликты могут распространиться по всему миру.