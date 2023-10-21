Магомед Мусаев купил весь Forbes новый мир
Российский бизнесмен дагестанского происхождения Магомед Мусаев приобрел Forbes Media Group, компанию, которая владеет глобальным брендом Forbes. Главный актив медиагруппы – финансово-экономический журнал со всемирно известным названием. Он выходит в 70 странах в сорока местных вариантах на 26 языках.
«Я только что купил глобальный Forbes, — цитирует газета слова Мусаева, сказанные одному из своих соратников. – Это ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому».
Что интересно, публично сам бизнесмен категорически отрицает факт покупки, но в частных разговорах не может скрыть своей радости. О том, что он совершил «сделку всей своей жизни», Мусаев говорит на пяти аудиозаписях и одной видеозаписи, которые оказались в распоряжении Washington Post. В чем же причина такой скрытности?
60-летний Магомед Мусаев, бывший директор Всероссийского выставочного центра, является держателем российской франшизы Forbes. Когда он приобретал ее в 2018 году, у многих возникали вопросы, зачем это ему, человеку, далекому от медийного бизнеса, надо. Уже тогда появилась версия, что авторитетный деловой журнал понадобился не столько Мусаеву, сколько его тестю – ветерану российской политики и бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову. Солидное СМИ – солидный актив и потенциальный рычаг влияния. Очевидно, что такая крупная операция на медиарынке была невозможна без одобрения Кремля.
Официально владельцем Forbes является 28-летний американский миллиардер Остин Рассел. Он хорошо знаком с Мусаевым, и считается, что именно владелец российской франшизы помог осуществить ему сделку, хотя оба это отрицают. При этом многие были удивлены, когда в мае было объявлено о покупке Forbes за 800 миллионов долларов: стоимость актива, по мнению специалистов, была сильно завышена, миллионов на двести. Достаточно сказать, что это больше, чем совокупная рыночная стоимость The Washington Post, Fortune и Time. Кто-то очень хотел совершить это приобретение.
Разумеется, тогда же возникли вопросы, откуда такие средства у Рассела, молодого бизнесмена из Кремниевой долины, на покупку и инвестиции в Forbes Media Group. Американские сенаторы Том Коттон и Марко Рубио, члены сенатского комитета по разведке, в августе обратились к министру финансов США Джанет Йеллен, возглавляющей Комитет по иностранным инвестициям, с требованием пересмотреть сделку, поскольку, по их мнению, Рассел лишь выдает себя основным покупателем, а средства на покупку идут от сомнительных зарубежных инвесторов. Комитет имеет право отменять сделки в случаях, когда есть угроза национальной безопасности. В качестве возможного основного источника инвестиций сенаторы назвали вице-президента индийской инвестиционной компании Sun Group Шивы Кхемки, близкого соратника Мусаева и давнего партнера Кремля, в частности, по проекту Сколково.
Интересно отметить, что одна сделка относительно Forbes Media уже была разрушена обеспокоенными американскими сенаторами и Министерством финансов США. Прежняя компания-владелец бренда, выкупившая его у семьи Форбс, Integrated Whale Media Investments, принадлежащая гражданину Канады, намеревалась объединиться гонконгской компанией Magnum Opus. Четверо сенаторов США обеспокоились, что это может привести к тому, что Forbes окажется под китайским государственным влиянием, и сделка не состоялась.
На одной из записей, которая есть у журналистов, Магомед Мусаев откровенничает, называя Рассела «лицом сделки» и подчеркивая, что сам постарается остаться в тени: «Я работаю не молотом, не скальпелем, а лазером». Пока, как выяснилось, Мусаев в ущерб себе слишком много работает языком.