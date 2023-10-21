Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:51

Российский бизнесмен дагестанского происхождения Магомед Мусаев приобрел Forbes Media Group, компанию, которая владеет глобальным брендом Forbes. Главный актив медиагруппы – финансово-экономический журнал со всемирно известным названием. Он выходит в 70 странах в сорока местных вариантах на 26 языках. «Я только что купил глобальный Forbes, — цитирует газета слова Мусаева, сказанные одному из своих соратников. – Это ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому».

Что интересно, публично сам бизнесмен категорически отрицает факт покупки, но в частных разговорах не может скрыть своей радости. О том, что он совершил «сделку всей своей жизни», Мусаев говорит на пяти аудиозаписях и одной видеозаписи, которые оказались в распоряжении Washington Post. В чем же причина такой скрытности? 60-летний Магомед Мусаев, бывший директор Всероссийского выставочного центра, является держателем российской франшизы Forbes. Когда он приобретал ее в 2018 году, у многих возникали вопросы, зачем это ему, человеку, далекому от медийного бизнеса, надо. Уже тогда появилась версия, что авторитетный деловой журнал понадобился не столько Мусаеву, сколько его тестю – ветерану российской политики и бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову. Солидное СМИ – солидный актив и потенциальный рычаг влияния. Очевидно, что такая крупная операция на медиарынке была невозможна без одобрения Кремля. Официально владельцем Forbes является 28-летний американский миллиардер Остин Рассел. Он хорошо знаком с Мусаевым, и считается, что именно владелец российской франшизы помог осуществить ему сделку, хотя оба это отрицают. При этом многие были удивлены, когда в мае было объявлено о покупке Forbes за 800 миллионов долларов: стоимость актива, по мнению специалистов, была сильно завышена, миллионов на двести. Достаточно сказать, что это больше, чем совокупная рыночная стоимость The Washington Post, Fortune и Time. Кто-то очень хотел совершить это приобретение.