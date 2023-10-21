Землетрясения на Каспии и в Масаллы

В воскресенье, 22 октября, в 06:09 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километра.

Кроме того, в ночь на воскресенье в Масаллы произошло землетрясение магнитудой 3,5.

«По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение зарегистрировано в Масаллинском районе в 29 км к северу от станции Ленкорань в 00:58. Землетрясение ощущалось силой до 3 баллов», - говорится в сообщении Центра.