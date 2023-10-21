Американские THAAD и Patriot на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Кроме того, дополнительные подразделения американских военных приведены в готовность к отправке в регион «на случай непредвиденных обстоятельств».

Согласно заявлению Минобороны США, эти шаги стали ответом на «недавнюю эскалацию ситуации со стороны Ирана и его марионеточных сил на Ближнем Востоке».

США ранее перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосцы «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд». Согласно заявлению Пентагона, это было сделано, чтобы «сдерживать враждебные действия против Израиля».