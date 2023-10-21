Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске, в настоящее время они выведены из строя, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По его словам, атака была осуществлена авиацией ЦАХАЛ со стороны Средиземного моря рано утром в районе 6:25 (по бакинскому времени). Повреждены взлетные полосы обоих аэропортов, погиб работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения.

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента передает, что по аэропорту Алеппо были выпущены как минимум четыре ракеты, однако некоторые были сбиты местной системой ПВО. Телеканал также сообщает о звуках взрывов в районе аэропорта Дамаска.