В США жестоко убили лидера местной еврейской общины

Председателя совета синагоги в Детройте Саманту Уолл нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями возле ее дома, сообщил телеканал CNN со ссылкой на синагогу.

Убийство подтвердила синагога. «Мы потрясены и опечалены известием о неожиданной смерти Саманты Уолл», — говорится в сообщении в Facebook.

Департамент полиции Детройта сообщил, что тело было найдено в центре города, следы крови вели к дому убитой. О возможном мотиве преступления не сообщается. Полиция привлекла к расследованию многочисленные ресурсы, передает Reuters. Правоохранительные органы попросили общественность не делать поспешных выводов насчет преступления.

40-летняя Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была сотрудницей аппарата члена Палаты представителей от Демократической партии Элиссы Слоткин.

Как отмечает The Washington Post, нападение на лидера общины было совершено на фоне «растущих опасений», что война между Израилем и ХАМАС может привести к росту насилия в Соединенных Штатах и других западных странах.

Убийство произошло спустя неделю после того, как в Иллинойсе был зарезан мальчик палестино-американского происхождения.