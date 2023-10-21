Израильтяне покидают свои дома на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о планах эвакуировать мирных жителей еще 14 населенных пунктов близ границы с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Решение одобрил министр обороны Израиля Йоав Галант. Одновременно с этим в ЦАХАЛ сообщили об ударе по боевикам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в направлении района Авивим вдоль границы с Ливаном.

«Военные ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке до того, как она смогла совершить нападение», — говорится в публикации.

Эвакуация проходит на фоне ракетных обстрелов со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла».