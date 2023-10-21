В Азербайджане горел торговый центр
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в торговом центре в городе Шарур Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
На место пожара прибыли подразделения Шарурской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание ликвидировали.
Общая площадь пожара составила 4800 кв.м. В результате на части территории ТЦ площадью 900 кв.м сгорели офис, два магазина и 60 полок. Остальная часть объекта была защищена от огня.