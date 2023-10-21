Британская разведка назвала потери России в Украине

С начала полномасштабной войны России и Украины ранены или убиты на поле боя приблизительно от 240 тысяч до 290 тысяч россиян. Об этом заявила британская разведка в своем анализе боевых действий утром 22 октября.

В разведке уточнили, что если считать именно тяжелораненых и погибших россиян, то речь идет о цифрах на уровне от 150 тысяч до 190 тысяч.

«Недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению на 90% числа российских потерь, зафиксированных Министерством обороны Украины», - говорится в отчете британской разведки.