Британская разведка назвала потери России в Украине
С начала полномасштабной войны России и Украины ранены или убиты на поле боя приблизительно от 240 тысяч до 290 тысяч россиян. Об этом заявила британская разведка в своем анализе боевых действий утром 22 октября.
В разведке уточнили, что если считать именно тяжелораненых и погибших россиян, то речь идет о цифрах на уровне от 150 тысяч до 190 тысяч.
«Недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению на 90% числа российских потерь, зафиксированных Министерством обороны Украины», - говорится в отчете британской разведки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 October 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2023
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В Минобороны Британии сообщили, что, несмотря на то, что с февраля 2022 года Россия значительно увеличила свою военную группировку в Украине, общая цифра раненых/погибших (вместе с теми, кто еще сможет в дальнейшем воевать) составляет около 240-290 тысяч человек.
«Эта цифра не включает группу «Вагнер» и их батальоны пленных, воевавших в Бахмуте», - добавили в британской разведке.