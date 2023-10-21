У американцев свой проект по Ближнему Востоку

США в субботу, 21 октября, предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором подчеркиваются право Израиля на самозащиту и необходимость беспрепятственной доставки помощи в сектор Газа, передает Reuters со ссылкой на документ.

В проекте резолюции говорится, что государства должны соблюдать международное право, реагируя на «террористические атаки». Авторы документа призывают к защите мирного населения, в том числе тех, кто пытается добраться до безопасного места, а также к «постоянной, достаточной и беспрепятственной» доставке помощи в сектор Газа.

Кроме того, документ содержит требования к Ирану прекратить экспорт оружия «ополченцам и террористическим группам», которые «угрожают миру и безопасности во всем регионе».

Пока неясно, когда именно США собираются вынести проект на голосование. Чтобы быть одобренной, резолюция должна получить как минимум 9 голосов «за» и не попасть под вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

В среду США наложили вето на подготовленный Бразилией проект резолюции, призывающий к паузе в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд тогда заявила, что США «разочарованы» бразильским проектом резолюции, так как в нем не было упомянуто право Израиля на самооборону. Она также возложила ответственность за гуманитарный кризис в Газе на ХАМАС.