Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:12

Международный саммит о мирном урегулировании в Газе, который проходил в минувшую субботу в Каире, завершился без какого-либо общего заявления, поскольку западные государства не смогли договориться с арабскими странами. У этого однодневного мероприятия было громкое название «Каирский саммит ради мира», но изначально было ясно, что никаких прорывов на нем быть не может, а само оно обречено на провал. По простой причине – слишком уж велик разрыв в позициях между Западом и арабским миром по происходящему в секторе Газа.

А если смотреть шире, то по одному из самых болезненных в международных отношениях за прошедшие более чем полувека вопросу – вопросу палестинского государства. «Палестинский кейс» за прошедшие годы превратился из локальной проблемы в экзамен для мировой дипломатии. Который она с треском провалила. И сейчас лихорадочно пытается найти некое паллиативное решение. Оно вроде как и на поверхности – прекращение огня и мирные переговоры. Вот только кого с кем? Израиля и ХАМАС, которые в глазах израильтян себя полностью расчеловечили? А что дальше? Временное правительство в секторе Газа? И кто в него будет входить? А согласятся ли с этим ХАМАС и «Исламский джихад», силы которых нынешней военной операцией ничуть не подорваны, поскольку основная тяжесть жертв – она на мирном населении? Любой вариант в нынешних условиях непригоден хотя бы потому, что он не дает гарантий, что боевые действия не возобновятся вновь. На днях президент Джо Байден заявил: «Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это как бы выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле, подобный тому, который был».

Создание палестинского государства могло бы стать первым кирпичом этого нового мирового порядка, но задача это столь масштабная, а противников у нее так много, что те четыре-пять лет, за которые должны быть приняты судьбоносные решения, могут оказаться совершенно недостаточным сроком. Хотя бы потому, что вокруг израильско-палестинского противостояния, о чем часто забывают, сформировался целый круг тех, кто в этом урегулировании совершенно не заинтересован. В первую очередь это, конечно, Иран и его прокси в регионе. Чем сильнее израильско-палестинский конфликт, тем ниже вероятность жестких действий Израиля против Тегерана. Для которого заставить Израиль увязнуть на Западном берегу, спровоцировать его на повторную оккупацию южных регионов Ливана и в идеале оккупацию сектора Газа – просто «майский день и именины сердца». Следом за ним – многочисленные исламистские группировки, для которых конфликт – неисчерпаемая тема для расширения их социальной базы. Можно перечислить и третий, и пятый, и десятый ряды бенефициаров этого конфликта, включая Россию, которые приложат все условия, чтобы сорвать его урегулирование, но, видимо, это будет излишним – общий ход мысли понятен.