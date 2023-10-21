Китай перебрасывает на Ближний Восток корабли

Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что напряженность в регионе «кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну».

44-я оперативная группа военно-морского сопровождения Китая в субботу покинула порт Маскат после участия в совместных учениях с ВМС Омана.