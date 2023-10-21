Израиль создал центр для уничтожения командиров ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству боевиков и командиров палестинского исламского движения ХАМАС, передает израильское издание The Times of Israel.

По информации собеседников издания в израильских спецслужбах, новая структура будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля 7 октября.

Как отмечает The Times of Israel, новый командный центр уже начал работу. Ожидается, что она активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.