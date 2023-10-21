Путин лично взялся за коридор, который выходит к границам Азербайджана наш комментарий

Эльнур Мамедов, отдел экономики

16 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы «Кавказ» в Дагестане, которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджана.

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона продолжит реализацию планов по модернизации этой трассы, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг».

На сей раз за словами Владимира Путина стоят конкретные дела

«Совсем недавно я разговаривал с президентом Азербайджана, - сказал, в частности, президент России. - Мы обсуждали эту тему, и для наших партнеров также очень важно завершить все эти объекты, потому что со своей стороны они ведут достаточно большую работу по этому направлению».

А за пять дней до этого на пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер заявил, что маршрут «Север – Юг» — это хороший вариант для участников экономической деятельности, и что интерес к МТК со стороны зарубежных партнеров по-прежнему сохраняется. По словам Путина, Россия имеет договоренности со всеми участниками этого процесса - с Ираном, Азербайджаном, а также с Туркменистаном и Казахстаном, проявляющими интерес к этому проекту.

Президент РФ уверен, что грузопоток по маршруту будет неуклонно расти. При этом большую надежду он возлагает на развитие Северного морского пути, который в последнее время находится в центре внимания правительства России и может значительно увеличить грузопоток по коридору «Север – Юг».

А тем временем подготовительная работа по реализации проекта «Север – Юг» завершается, и уже в ближайшее время может начаться строительство.

Банк ВТБ готов взять на себя все затраты по проработке международного транспортного коридора «Север-Юг», чтобы потом представить его российским и международным инвесторам

На сей раз за словами Владимира Путина стоят конкретные дела. Близкий к президенту России банк ВТБ выступил с предложением создать проектный офис по развитию МТК «Север-Юг», который будет осуществлять сбор и анализ информации, связанной с проектом строительства железнодорожной линии с широкой колеей 1520 мм до порта на юге Ирана, а также подготовку предложений по обеспечению бесперебойного грузооборота на железнодорожном маршруте МТК. Уточняется, что офис будет уполномочен вести данные о грузовых базах МТК по строительству новой железнодорожной линии от границы России с Азербайджаном и до иранских портов.

Кроме того, офис будет нести ответственность за подготовку тарифных решений грузоперевозки по МТК, нормативных актов и финансово-экономической модели инвестпроекта. Причем федеральные органы исполнительной власти РФ и другие исполнители должны организовать в рамках «дорожной карты» взаимодействие с офисом. При этом финансирование проекта банка будет осуществлять за счет собственных средств ВТБ.

Итак, банк ВТБ готов взять на себя все затраты по проработке международного транспортного коридора «Север-Юг», чтобы потом представить его российским и международным инвесторам. Здесь под реализацию проекта МТК создана специальная команда. По оценке ВТБ, «Север-Юг» может открыть новые экономические возможности для торговых связей стран Глобального юга, а также стать одним из главных транспортных путей Евразии и равноценной альтернативой Суэцкому каналу.

Только в мае этого года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего участка железной дороги западного маршрута Решт - Астара в Иране

В то же время инициатива Владимира Путина находит и новых сторонников среди дружественных России стран. Так, Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, так же страдающей от западных санкций, проработало три маршрута доставки по МТК грузовых контейнеров в Иран. Западный маршрут предполагает транспортировку грузов железнодорожным транспортом до станции Астара на границе Азербайджана и Ирана и далее автомобильным транспортом до иранских получателей. Центральный маршрут предусматривает отправку железной дорогой до портов в Астрахани, откуда их морским транспортом доставят в иранский порт Энзели. А вот по Восточному маршруту контейнеры проследуют по железнодорожным путям до Туркменистана, а далее их переместят в вагоны и отправят в Иран.

Только в мае этого года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего участка железной дороги западного маршрута Решт - Астара в Иране, проходящей через Азербайджан. А уже сегодня Москва переходит к конкретным шагам для реализации поставленной задачи. Что же касается новых инициатив президента Путина, то, думается, они лишь ускорят этот процесс.