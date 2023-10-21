Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:36

16 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы «Кавказ» в Дагестане, которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджана. Президент РФ подчеркнул, что российская сторона продолжит реализацию планов по модернизации этой трассы, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг».

«Совсем недавно я разговаривал с президентом Азербайджана, - сказал, в частности, президент России. - Мы обсуждали эту тему, и для наших партнеров также очень важно завершить все эти объекты, потому что со своей стороны они ведут достаточно большую работу по этому направлению». А за пять дней до этого на пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер заявил, что маршрут «Север – Юг» — это хороший вариант для участников экономической деятельности, и что интерес к МТК со стороны зарубежных партнеров по-прежнему сохраняется. По словам Путина, Россия имеет договоренности со всеми участниками этого процесса - с Ираном, Азербайджаном, а также с Туркменистаном и Казахстаном, проявляющими интерес к этому проекту. Президент РФ уверен, что грузопоток по маршруту будет неуклонно расти. При этом большую надежду он возлагает на развитие Северного морского пути, который в последнее время находится в центре внимания правительства России и может значительно увеличить грузопоток по коридору «Север – Юг». А тем временем подготовительная работа по реализации проекта «Север – Юг» завершается, и уже в ближайшее время может начаться строительство.

На сей раз за словами Владимира Путина стоят конкретные дела. Близкий к президенту России банк ВТБ выступил с предложением создать проектный офис по развитию МТК «Север-Юг», который будет осуществлять сбор и анализ информации, связанной с проектом строительства железнодорожной линии с широкой колеей 1520 мм до порта на юге Ирана, а также подготовку предложений по обеспечению бесперебойного грузооборота на железнодорожном маршруте МТК. Уточняется, что офис будет уполномочен вести данные о грузовых базах МТК по строительству новой железнодорожной линии от границы России с Азербайджаном и до иранских портов. Кроме того, офис будет нести ответственность за подготовку тарифных решений грузоперевозки по МТК, нормативных актов и финансово-экономической модели инвестпроекта. Причем федеральные органы исполнительной власти РФ и другие исполнители должны организовать в рамках «дорожной карты» взаимодействие с офисом. При этом финансирование проекта банка будет осуществлять за счет собственных средств ВТБ. Итак, банк ВТБ готов взять на себя все затраты по проработке международного транспортного коридора «Север-Юг», чтобы потом представить его российским и международным инвесторам. Здесь под реализацию проекта МТК создана специальная команда. По оценке ВТБ, «Север-Юг» может открыть новые экономические возможности для торговых связей стран Глобального юга, а также стать одним из главных транспортных путей Евразии и равноценной альтернативой Суэцкому каналу.