Саудиты купят у Франции десятки истребителей

Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки 54 истребителей Rafale у французского производителя Dassault Aviation, сообщает La Tribune со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд уже направил французской компании соответствующий запрос. Производитель должен дать свой ответ до 10 ноября.

Как отмечает газета, Dassault Aviation «осторожно» подходит к потенциальной сделке, поскольку саудовские ВВС исторически полагались на самолеты F-15, произведенные Boeing, и самолеты Eurofighter от британской BAE Systems и ее немецких партнеров.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Силовая установка — двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двухместные варианты. Как отмечает Reuters, Daussault Aviation ранее продавала военные самолеты Rafale другим странам Ближнего Востока, а именно Египту, Катару и ОАЭ. В сравнении с Eurofighter Rafale обладает большей боевой нагрузкой (9,5 т против 7,5 т), но меньшим практическим «потолком» (15,2 км против 19,8 км).