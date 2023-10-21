«Хезболла» пригрозила Израилю: «Мы в самом сердце битвы»

По его словам, которые цитирует Arab News, ливанская группировка уже находится «в самом сердце битвы».

Заместитель генерального секретаря ливанской организации «Хезболла» шейх Наим Кассем заявил, что Израиль заплатит высокую цену за проведение в секторе Газа наземной операции.

«Мы уже влияем на ход войны, создавая давление на границе и заставив врага держать здесь несколько дивизий. Неужели вы считаете, что при попытке сокрушить палестинское сопротивление другие будут сидеть сложа руки?» – сказал Кассем.

70-летний шейх сообщил, что в случае начала наземной операции группировка вступит в бой.

Израильские СМИ отмечают, что ситуация на северной границе Израиля накаляется. Израиль и «Хезболла» обмениваются ударами, но на данном этапе ни одна из сторон не готова инициировать полномасштабную военную операцию.