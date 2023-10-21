«Хезболла» пригрозила Израилю: «Мы в самом сердце битвы»
Заместитель генерального секретаря ливанской организации «Хезболла» шейх Наим Кассем заявил, что Израиль заплатит высокую цену за проведение в секторе Газа наземной операции.
По его словам, которые цитирует Arab News, ливанская группировка уже находится «в самом сердце битвы».
«Мы уже влияем на ход войны, создавая давление на границе и заставив врага держать здесь несколько дивизий. Неужели вы считаете, что при попытке сокрушить палестинское сопротивление другие будут сидеть сложа руки?» – сказал Кассем.
70-летний шейх сообщил, что в случае начала наземной операции группировка вступит в бой.
Израильские СМИ отмечают, что ситуация на северной границе Израиля накаляется. Израиль и «Хезболла» обмениваются ударами, но на данном этапе ни одна из сторон не готова инициировать полномасштабную военную операцию.