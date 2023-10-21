Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:28

Очередные совместные военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции, которые пройдут с 23 по 25 октября, вызвали тревогу не только в Армении, но и в Греции. В Ереване и Афинах считают, что их основная цель – оказать психологическое давление на Армению и заставить ее открыть Зангезурский коридор. В то же время азербайджанские военные источники сообщают, что учения были запланированы заранее и включены в программу военного сотрудничества Турции и Азербайджана на 2023 год.

Напомним, что военные учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», для участия в которых в Азербайджан прибыли в числе прочих подразделений истребители F-16 ВВС Турции, посвящены 100-летию образования Турецкой Республики и проводятся как в Нахчыване, так и в Карабахе. Греческое издание Pentapostagma пишет, что для президентов Эрдогана и Алиева учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» являются демонстрацией силы и напоминанием о последствиях, грозящих Армении за ее отказ выполнять одно из принципиальных условий трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Издание напоминает, что после того, как Азербайджан полностью освободил Карабах, Баку и Анкара изменили тактику в отношении Зангезурского коридора, заявив, что связать Азербайджан с Нахчываном можно также и через территорию Ирана. Именно поэтому Азербайджан и Иран уже заложили фундамент новых мостов через пограничную реку Араз, которые позволят реализовать проект так называемого Восточного Зангезурского коридора.