Греция и Армения так обеспокоены совместными азербайджано-турецкими учениями наш обзор
Очередные совместные военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции, которые пройдут с 23 по 25 октября, вызвали тревогу не только в Армении, но и в Греции. В Ереване и Афинах считают, что их основная цель – оказать психологическое давление на Армению и заставить ее открыть Зангезурский коридор.
В то же время азербайджанские военные источники сообщают, что учения были запланированы заранее и включены в программу военного сотрудничества Турции и Азербайджана на 2023 год.
Напомним, что военные учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», для участия в которых в Азербайджан прибыли в числе прочих подразделений истребители F-16 ВВС Турции, посвящены 100-летию образования Турецкой Республики и проводятся как в Нахчыване, так и в Карабахе.
Греческое издание Pentapostagma пишет, что для президентов Эрдогана и Алиева учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» являются демонстрацией силы и напоминанием о последствиях, грозящих Армении за ее отказ выполнять одно из принципиальных условий трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.
Издание напоминает, что после того, как Азербайджан полностью освободил Карабах, Баку и Анкара изменили тактику в отношении Зангезурского коридора, заявив, что связать Азербайджан с Нахчываном можно также и через территорию Ирана. Именно поэтому Азербайджан и Иран уже заложили фундамент новых мостов через пограничную реку Араз, которые позволят реализовать проект так называемого Восточного Зангезурского коридора.
В то же время греческое издание, утверждающее, что планы Зангезурского коридора через территорию Армении по-прежнему актуальны, указывает, что нынешние драматические события на Ближнем Востоке настолько сблизили Турцию и Иран, что, возможно, Тегеран будет более терпимым к открытию «армянского» маршрута Зангезурского коридора.
Кроме того, как пишет Pentapostagma, на фоне войны Израиля с боевиками ХАМАС Ереван перестал приковывать внимание международного сообщества, что создает ситуацию, при которой нажим на Армению со стороны трех стран региона может дать позитивные результаты.
«Следует понимать, что Ереван в немалой степени обеспокоен совместными учениями Азербайджана и Турции, - пишет Pentapostagma. - По мнению Варужана Гегамяна, эксперта по Ближнему Востоку и Южному Кавказу, турецко-азербайджанские учения могут стать одной из фаз подготовки к нападению на Армению».
Отметим в этой связи, что за последние дни официальный Баку несколько раз заявлял, что не планирует новых военных действий против Армении. По словам высокопоставленных азербайджанских чиновников и дипломатов, если Армения и дальше будет противодействовать открытию Зангезурского коридора, то Баку вплотную займется рассмотрением маршрута через Иран.