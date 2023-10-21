Главы МИД Азербайджана, Армении, России и Турции соберутся в Иране новость дополнена
Министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции могут провести 23 октября в Тегеране встречу в формате «3+3», передает IRNA.
По сведениям агентства, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние события на Южном Кавказе, вопросы регионального сотрудничества.
Основным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
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