Главы МИД Азербайджана, Армении, России и Турции соберутся в Иране новость дополнена

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции могут провести 23 октября в Тегеране встречу в формате «3+3», передает IRNA.

По сведениям агентства, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние события на Южном Кавказе, вопросы регионального сотрудничества.

Основным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. 

 