Руководство «Карабаха» побывало на стадионе в Ханкенди?

Директор футбольного клуба «Карабах» Эмрах Челикель и генеральный менеджер Асиф Аскеров посетили стадион в Ханкенди. Об этом сообщила фан-группа «Карабаха» под названием «Имарят» на своей странице в Facebook.

В сообщении говорилось о том, что в сопровождении представителей правоохранительных органов руководители чемпиона Азербайджана ознакомились с условиями на 15-тысячной арене, построенной в 1956 году.

Позднее данный пост был удален со страницы «Имарят». В ответ на обращение haqqin.az в «Карабахе» данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.