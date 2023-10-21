Путин по-немецки поддержал друга Шредера

«Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шрёдера... вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту... Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера - тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил президент РФ, повторив эту фразу на немецком.

Речь об инциденте в канадском парламенте, произошедшем 22 сентября. Тогда на заседание пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». В канадском парламенте извинились за инцидент, а спикер Энтони Рота, который пригласил Хунку, объявил об отставке.

Накануне Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung утверждал, что весной 2022 года Украина не согласилась на переговорах на мир с Россией якобы из-за давления США: «Единственные, кто может урегулировать войну в отношении Украины, - это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не дали этого сделать. Они должны были сначала уточнить у американцев все, о чем они говорили».

По словам Шрёдера, участвовавший тогда в переговорах в Стамбуле нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров продемонстрировал готовность пойти на целый ряд уступок, в частности, отказ от вступления в НАТО и «возвращение русского языка в Донбасс». «Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», - утверждает экс-канцлер, обвиняя США в том, что они «не хотели компромисса между Украиной и Россией».

Шрёдер убеждает, что от России не исходит «никакой угрозы». По словам бывшего главы правительства ФРГ, единственное, чего хотят российские власти – «статус-кво в Донбассе и Крыму, и ничего больше».