Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:41

Как уже сообщалось, восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, которое было осуществлено всего за сутки, вызвало беспокойство в ряде сепаратистских регионов бывших советских республик. Так, сепаратисты Грузии и Молдовы опасаются, что опыт Азербайджана может быть применен и против них. Наибольшее беспокойство наблюдается в Приднестровском регионе Молдовы, поскольку некоторые молдавские политики, следуя опыту Азербайджана, призвали лидеров Приднестровья выдвинуть перед своими жителями требование о реинтеграции, угрожая в случае отказа решить этот вопрос военным путем.

В то же время прозападное правительство Молдовы заявляет, что до сих пор не рассматривает планов силового решения проблемы Приднестровья. Это, впрочем, не мешает Кишиневу в последние годы интенсивно работать над модернизацией своих вооруженных сил по стандартам НАТО, что еще больше усиливает тревогу приднестровских сепаратистов. Виталий Игнатьев, «глава МИД» непризнанной Приднестровской Молдавской «республики» (ПМР), заявил, что «активную милитаризацию» Молдовы следует рассматривать не иначе, как подготовку к силовым действиям. «Демонстративное задействование молдавской армии в учениях с контингентами стран НАТО, а также постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления, - считает Игнатьев. - Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и в самой Молдове. Всем очевидно, что подобными действиями западные страны дестабилизируют ситуацию, что лишь усиливает недоверие к их подходам». По словам «главы МИД» непризнанной республики, для молдаван опыт Азербайджана в карабахском конфликте не может служить моделью, поскольку любая попытка решить проблему Приднестровья силовым путем обернется «десятками тысяч погибших, гуманитарным кризисом и сотнями тысяч беженцев».

«Министр» приднестровских сепаратистов заявил, что на данный момент единственным препятствием Кишинева для развития событий по этому сценарию является «миротворческая операция» России в регионе. Еще раньше, в начале сентября, эту же мысль высказал глава ПМР Вадим Красносельский. «Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, имеющая свой международный мандат, - подчеркнул он. - Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже на сегодняшний день является фактором стабильности и мирного сосуществования здесь, в ПМР». Дмитрий Соин, бывший сотрудник спецслужб приднестровской «республики», заявил на днях в интервью газете «Московский комсомолец», что произошедшее в Карабахе «открыло ящик Пандоры».