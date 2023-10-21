Молдова, как и Азербайджан, перейдет в наступление на сепаратистов? главный вопрос
Как уже сообщалось, восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, которое было осуществлено всего за сутки, вызвало беспокойство в ряде сепаратистских регионов бывших советских республик. Так, сепаратисты Грузии и Молдовы опасаются, что опыт Азербайджана может быть применен и против них.
Наибольшее беспокойство наблюдается в Приднестровском регионе Молдовы, поскольку некоторые молдавские политики, следуя опыту Азербайджана, призвали лидеров Приднестровья выдвинуть перед своими жителями требование о реинтеграции, угрожая в случае отказа решить этот вопрос военным путем.
В то же время прозападное правительство Молдовы заявляет, что до сих пор не рассматривает планов силового решения проблемы Приднестровья. Это, впрочем, не мешает Кишиневу в последние годы интенсивно работать над модернизацией своих вооруженных сил по стандартам НАТО, что еще больше усиливает тревогу приднестровских сепаратистов.
Виталий Игнатьев, «глава МИД» непризнанной Приднестровской Молдавской «республики» (ПМР), заявил, что «активную милитаризацию» Молдовы следует рассматривать не иначе, как подготовку к силовым действиям.
«Демонстративное задействование молдавской армии в учениях с контингентами стран НАТО, а также постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления, - считает Игнатьев. - Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и в самой Молдове. Всем очевидно, что подобными действиями западные страны дестабилизируют ситуацию, что лишь усиливает недоверие к их подходам».
По словам «главы МИД» непризнанной республики, для молдаван опыт Азербайджана в карабахском конфликте не может служить моделью, поскольку любая попытка решить проблему Приднестровья силовым путем обернется «десятками тысяч погибших, гуманитарным кризисом и сотнями тысяч беженцев».
«Министр» приднестровских сепаратистов заявил, что на данный момент единственным препятствием Кишинева для развития событий по этому сценарию является «миротворческая операция» России в регионе.
Еще раньше, в начале сентября, эту же мысль высказал глава ПМР Вадим Красносельский.
«Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, имеющая свой международный мандат, - подчеркнул он. - Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже на сегодняшний день является фактором стабильности и мирного сосуществования здесь, в ПМР».
Дмитрий Соин, бывший сотрудник спецслужб приднестровской «республики», заявил на днях в интервью газете «Московский комсомолец», что произошедшее в Карабахе «открыло ящик Пандоры».
«До этого по умолчанию считалось, что возникшие когда-то на территории СССР непризнанные государства живут какой-то своей жизнью, их поддерживают те или иные внешние игроки, и такая ситуация может длиться вечно, - заметил Соин. – Был даже придуман специальный термин «замороженные конфликты». Упразднение же Нагорно-Карабахской республики – это первый случай ликвидации полноценного непризнанного государства, территория которого в итоге не получила даже минимальной автономии, как в свое время Гагаузия. Да, Гагаузская республика самораспустилась, однако на ее месте возникла Гагаузская автономия со своим башканом (народное собрание – ред.), какими-то местными депутатами... Опираясь же на прецедент Карабаха, те постсоветские страны, которые имеют на своей территории подобные анклавы, могут попытаться реализовать аналогичный сценарий. И Молдова, соответственно, совместно с Румынией и Украиной может попытаться ликвидировать Приднестровье».
По словам Дмитрия Соина, есть все признаки того, что Молдова готовится «решить вопрос» Приднестровья на основе опыта Азербайджана. Один из таких признаков – это перевооружение армии Молдовы, которое проходит при активной поддержке НАТО.
«Этого никто не скрывает, - заявил Соин. - Уже начались поставки существенных партий оружия, вовсю перевооружается спецназ. Молдавские силовики, как армейские, так и полицейские, проходят интенсивную переподготовку в странах НАТО. С другой стороны, Румыния всегда имеет на границе с Молдовой мобильные армейские подразделения, и так как у этих стран есть соглашение, по которому Бухарест при возникновении чрезвычайной ситуации может оказать помощь Кишиневу в наведении порядка, Румыния под каким-то благовидным предлогом попробует вторгнуться в Приднестровье. И поскольку язык с молдаванами у них один, то румынские военные могут быть при этом переодеты в форму армии Молдовы…»
Сепаратист также считает, что в случае, если Молдова пойдет на силовой вариант решения проблемы Приднестровья, то ей может помочь Украина. По словам Соина, Киев держит на границе с Приднестровьем ударные силы - вполне достаточные для прорыва в самопровозглашенную «республику».