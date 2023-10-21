После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были найдены секретные военные документы, среди них — датированные прошлым годом инструкции по использованию разных видов оружия, в том числе и северокорейского. С документами, найденными в вещах боевиков, ознакомилась The Washington Post.

Речь о северокорейских реактивных гранатометах F-7, поставку которых для ХАМАС Пхеньян отрицает. По данным военных, которые показали часть найденной техники, израильские войска обнаружили около 50 фугасных боеприпасов.