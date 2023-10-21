Северокорейское оружие у боевиков ХАМАС американские СМИ
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были найдены секретные военные документы, среди них — датированные прошлым годом инструкции по использованию разных видов оружия, в том числе и северокорейского. С документами, найденными в вещах боевиков, ознакомилась The Washington Post.
Речь о северокорейских реактивных гранатометах F-7, поставку которых для ХАМАС Пхеньян отрицает. По данным военных, которые показали часть найденной техники, израильские войска обнаружили около 50 фугасных боеприпасов.
Газета отмечает, что инструкции, скорее всего, предназначались для подразделений элитной бригады ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» и других «ударных войск» группировки. В бумагах говорится, что они секретные и носить их с собой запрещено, кроме случаев, когда есть соответствующий приказ.
Кроме того, в документах указаны уязвимости в военной технике Израиля, даются советы по ликвидации противника при помощи ножа. Кроме того, в них есть карты и подробные планы нападений на несколько кибуцев (общин) вокруг сектора Газа. В бумагах прописана цель: «взять солдат и гражданских лиц в качестве пленников и заложников и договориться об их освобождении».