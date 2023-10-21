Депутат Таир Керимли: «В Азербайджане охотники уничтожают местную фауну»

Отдел информации 14:14

Чтобы восстановить в Азербайджане популяции местной фауны, особенно редких видов диких животных и птиц, необходимо объявить мораторий на охоту сроком на пять лет, сказал haqqın.az депутат Милли Меджлиса Таир Керимли. Керимли, который собирается поднять этот вопрос на заседании Милли Меджлиса, уверен, что депутатский корпус поддержит его предложение ввести мораторий.

«Различными техногенными факторами, особенно варварским отстрелом местными и иностранными охотниками птиц и диких животных, их популяции в нашей стране нанесен колоссальный ущерб, - констатирует депутат. - Охота в Азербайджане уже давно является не вопросом выживания, а всего лишь увлечением, хобби, убийством ради забавы. Некоторые когда-то многочисленные виды диких животных находятся сегодня на грани вымирания. В такой ситуации необходимо дать экосистеме возможность восстановить уникальную фауну Азербайджана, уничтоженную людьми. У нас уже есть замечательный пример моратория на отлов осетровых с целью восстановить в Каспийском море былую популяцию этой ценнейшей рыбы. Именно таким путем и надо идти, решая проблему восстановления дикой природы». Хикмет Ализаде, глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az, что обеими руками поддерживает идею моратория на охоту, и выразил уверенность, что этот шаг стал бы действенной мерой по восстановлению в стране популяции редких животных и птиц. По словам Ализаде, в Азербайджане есть превосходный опыт реинтродукции, то есть восстановления популяции знаменитых кавказских туров. После того как была запрещена охота на них, численность туров стала расти, и это хороший пример для защиты популяции других диких животных.