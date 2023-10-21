В Подмосковье ОМОН устроил облаву на прихожан мечети: «отправляют на «СВО»

В подмосковных Котельниках ОМОН устроил облаву на прихожан мечети. Мужчин ночь продержали под замком, провели медкомиссию в военкомате Люберец и отправили на сборный пункт в Балашиху. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на финалиста шоу «Перепой звезду» Мамута Усеинова.

Рейд был совершен 20 октября. По словам Усеинова, которого задержали вместе с другими, полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному, проверяя у них паспорта. Часть мужчин посадили в три автобуса и повезли в военкомат в Люберцах.

По словам Усеинова, к мигрантам не пускали адвокатов, забрали у них документы и вынуждали подписать контракт, в противном случае их предлагали отправить в тюрьму: «Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на «СВО». Позже во время встречи с полковником, имя которого не знаю, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?».

Официальных комментариев о произошедшем не поступало, указывает издание.