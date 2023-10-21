Несмотря ни на что: Россия откроет генконсульство в Зангезуре

Согласие Армении на учреждение генконсульства Российской Федерации в Кафане (Западный Зангезур) остается в силе, несмотря на ситуацию в отношениях. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Планы по учреждению генерального консульства России в Кафане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно», - сказал Климов, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях.

Отношения между Ереваном и Москвой охладели на фоне ряда недавних событий, в том числе ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС).