Синоптики спрогнозировали погоду на понедельник

В понедельник, 23 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером местами кратковременные дожди. Утром слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью - 12-16° тепла, днем - 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, но в отдельных районах возможны дожди, грозы. Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 11-16° тепла.