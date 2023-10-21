Сколько Греция потратила на газ из Азербайджана

В августе 2023 года Греция импортировала из Азербайджана 162,8 млн кубометров природного газа по сравнению со 173,7 млн кубометров, импортированных в июле, говорится в сообщении статистического управления Евросоюза – Eurostat.

Общий объем экспорта газа из Азербайджана в эту страну за первые 8 месяцев 2023 года приблизился к 1,4 млрд кубометров на 631,6 млн евро. В августе Греция на импорт газа из Азербайджана потратила 52,1 млн евро по сравнению с 55,7 млн евро в июле.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.