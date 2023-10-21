Израиль обещает отсечь «голову змеи», если «Хезболла» вмешается на Ближнем Востоке все тревожнее
Израиль нанесет удары по Ирану, если «Хезболла» решится на открытие второго фронта. Так сказал министр экономики Нир Баркат в интервью, опубликованном британским изданием Daily Mail.
По словам Барката, Израиль в таком случае нанесет удар по «голове змеи» и «снесет с лица земли иранских аятолл».
«Иран планирует атаковать Израиль на всех фронтах. Если они это осуществят, то мы ответим не только на этих фронтах, но и дойдем до головы змеи, то есть Ирана», - заявил израильский министр.
«Аятоллы в Иране не будут спокойно спать. Мы сделаем так, чтобы они заплатили за это тяжелую цену, если они, не дай Бог, откроют северный фронт. «Хезболла» и ХАМАС заплатят большую цену, но этого недостаточно, - продолжил Баркат. - Когда это произойдет? Когда мы решим».
Израильские СМИ отмечают, что на северной границе Израиля перестрелки становятся все чаще и интенсивнее, погибших и раненых с обеих сторон все больше.