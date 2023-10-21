По словам Барката, Израиль в таком случае нанесет удар по «голове змеи» и «снесет с лица земли иранских аятолл».

Израиль нанесет удары по Ирану, если «Хезболла» решится на открытие второго фронта. Так сказал министр экономики Нир Баркат в интервью, опубликованном британским изданием Daily Mail.

«Иран планирует атаковать Израиль на всех фронтах. Если они это осуществят, то мы ответим не только на этих фронтах, но и дойдем до головы змеи, то есть Ирана», - заявил израильский министр.

«Аятоллы в Иране не будут спокойно спать. Мы сделаем так, чтобы они заплатили за это тяжелую цену, если они, не дай Бог, откроют северный фронт. «Хезболла» и ХАМАС заплатят большую цену, но этого недостаточно, - продолжил Баркат. - Когда это произойдет? Когда мы решим».

Израильские СМИ отмечают, что на северной границе Израиля перестрелки становятся все чаще и интенсивнее, погибших и раненых с обеих сторон все больше.