За последние несколько дней украинские войска, по-видимому, отразили очередное наступление российских сил в районе Авдеевки (город в Покровском районе Донецкой области Украины) и нанесли им новые ощутимые потери в живой силе и технике. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Тот факт, что российские войска направляют живую силу и технику на наступление в районе Авдеевки, говорит о том, что российское командование будет продолжать уделять приоритетное внимание этому направлению, несмотря на высокие потери и общее низкое качество российских сил в этом наступлении, отмечается в сводке ISW.

Кроме того, в сводке говорится, что российские силы с трудом пытаются помешать попыткам ВСУ снабжать и укреплять занятые ими позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Согласно отчету американских аналитиков, ВСУ ведут бои за полный контроль над Крынками (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр). 21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бахмутском направлениях.