Иран пригрозил Израилю и США войной

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в очередной раз выступил с угрозами в адрес Израиля и США.

По данным израильского издания Vesty.co.il, Абдоллахиан заявил, что власти Ирана и его союзники будут вынуждены вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС, если ситуация выйдет из-под контроля.

«Предупреждаем Израиль и США: все возможности будут открыты, если преступления против мирного населения сектора Газа не прекратятся», - сказал иранский министр.