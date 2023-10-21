Самолет Air Canada срочно сел в Баку

Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс Торонто - Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщает пресс-служба бакинского аэропорта.

Согласно сообщению, причиной этого стало низкое давление масла в левом двигателе самолета. «Boeing-777» успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.

В настоящее время самолет досматривается, организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.