И Мирзоян приедет в Тегеран

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 октября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств формата «3+3» в Тегеране. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

«23 октября в Тегеране по приглашению иранской стороны министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие во встрече региональной консультативной площадки («3+3»). Также запланированы двусторонние встречи», - отмечается в сообщении.